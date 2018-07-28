В Приднестровье Карасин поздравил миротворцев с 26-летием миссии

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин поздравил военнослужащих совместных миротворческих сил (СМС) с 26-й годовщиной ввода в Приднестровье первых российских миротворцев и с началом миротворческой операции на Днестре.

Поздравление утром в субботу в ходе митинга у памятной арки "Блаженны миротворцы" на въезде в Бендеры зачитал временный поверенный в делах России в Молдавии Роман Романов.

"За все прошедшие годы ваша миссия подтвердила, что именно нынешний формат миротворческой операции является самым эффективным, и была по достоинству признана международным сообществом как одна из наиболее успешных и жизнеспособных", — говорится в поздравлении.

Карасин полагает, что выработанные действенные принципы взаимодействия совместных миротворческих сил и накопленный опыт во многом способствует укреплению региональной общеевропейской стабильности.

"Несмотря на участившиеся в последнее время попытки дискредитировать действующие механизмы обеспечения стабильности в регионе, важно помнить, что именно присутствие совместных миротворческих сил с участием контингентов России, Молдавии и Приднестровья объективно создает необходимые условия для политического диалога сторон в конфликте и разработки взаимоприемлемого варианта урегулирования приднестровской проблемы", — подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ.

В настоящее время миротворческую операцию в Приднестровье осуществляют совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.