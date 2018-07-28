Следующая поездка японской бизнес-миссии на Курилы пройдет 16-22 августа

ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Очередная поездка японской бизнес-миссии на южные Курилы состоится с 16 по 22 августа, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"По информации источника с российской стороны, группа планирует с 17 августа начать изучение каждого из островов после прибытия на остров Кунашир по морю", — говорится в сообщении агентства.

Как ожидается, одной из целей визита станет оценка возможностей для выращивания клубники и овощей, в частности помидор и огурцов.

"Есть курс на форсирование диалога по данному вопросу в ходе встречи глав МИД двух стран 31 июля в Москве", — отмечает Киодо.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы более 50 представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы для того, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.

Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется через развитие экономических связей двух стран содействовать решению проблемы, которую она увязывает с заключением мирного договора. Передачу Японии четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора. Несмотря на то, что обе страны договорились сконцентрировать усилия на пяти главных направлениях совместной деятельности, по-прежнему главной проблемой является решение вопроса о юридической стороне вопроса, так как совместная экономическая деятельность на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, на которые претендует Япония, должна проводиться в форме, не нарушающей позиции обеих сторон.