В Иерусалиме полиция восстановила доступ на Храмовую гору после беспорядков

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл — РИА Новости. Полиция Израиля открыла доступ к мечетям иерусалимской Храмовой горы после нескольких часов арабских беспорядков и задержаний протестующих, сообщили местные СМИ.

Конфликты вокруг комплекса, почитаемого как третья по значимости святыня ислама, в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.

"Мечеть Аль-Акса открылась и туда стекаются верующие", — передает телерадиокомпания "Кан".

Полицейские вытеснили посетителей с Храмовой горы и закрыли туда доступ из-за беспорядков, которые начались после главной пятничной молитвы. Сотрудники правоохранительных органов говорят, что протестующие из числа арабо-мусульманской молодежи по неясной причине стали швырять в их сторону камни и фейерверки.

В ходе операции полицейские зашли в одну из мечетей, где укрывалась группа подозреваемых.

Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, построенные на руинах древних иудейских храмов. По пятницам туда традиционно стекаются тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.