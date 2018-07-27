Посольство России рассчитывает на "свободный разговор" с Юлией Скрипаль

ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ рассчитывает в свободном разговоре узнать мнение Юлии Скрипаль о возможности общения с сотрудниками консульства, а не в "записанном под контролем полиции видеообращении", заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

Таким образом он ответил на просьбу агентства прокомментировать недавний телефонный разговор Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией, о котором сообщают российские СМИ.

"О содержании этого разговора нам достоверно ничего не известно. Посольство не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикуемую по этому поводу информацию, в том числе потому, что британская сторона в нарушение своих международных обязательств до сих пор не дала нам возможность лично пообщаться с Юлией Скрипаль", — заявил представитель посольства.

Он напомнил, что это уже не первое публичное заявление, приписываемое Юлии Скрипаль, и что даже ее телевизионное обращение от 23 мая не развеяло "серьезные сомнения относительно того, насколько она свободна в своих действиях и высказываниях".

"Тогда сложилось впечатление, что Юлия не говорила от себя, ее выступление было написано под диктовку, на что указывают факты, о которых мы ранее уже упоминали", — отметил представитель посольства.

"Главное: если, как говорит Виктория, Юлия действительно недавно получила доступ к интернету, значит, до сих пор этого доступа у нее не было, вопреки всем заявлениям британской стороны о ее свободе в общении с внешним миром. Что ж, лучше поздно, чем никогда, и теперь, мы надеемся, у Юлии Скрипаль появляется возможность ознакомиться с российскими оценками произошедшего в Солсбери, включая публикации посольства, узнать, как российская сторона безуспешно пытается получить консульский доступ к ней и ее отцу, добиться от британской стороны возможности убедиться, что их права и интересы не нарушаются", — сказал он.

Представитель посольства подчеркнул, что дипмиссии известно об объявленном Юлией нежелании общаться с нами.

"Очень рассчитываем услышать ее мнение на этот счет в свободном разговоре, а не записанном под контролем полиции видеообращении. Вновь призываем официальный Лондон соблюдать свои обязательства по международному праву, о необходимости беспрекословного следования, которому здесь так любят заявлять применительно к другим государствам", — отметил он.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.