Посольство России рассчитывает на "свободный разговор" с Юлией Скрипаль

ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ рассчитывает в свободном разговоре узнать мнение Юлии Скрипаль о возможности общения с сотрудниками консульства, а не в "записанном под контролем полиции видеообращении", заявил РИА Новости представитель дипмиссии.
"О содержании этого разговора нам достоверно ничего не известно. Посольство не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикуемую по этому поводу информацию, в том числе потому, что британская сторона в нарушение своих международных обязательств до сих пор не дала нам возможность лично пообщаться с Юлией Скрипаль", — заявил представитель посольства.
Он напомнил, что это уже не первое публичное заявление, приписываемое Юлии Скрипаль, и что даже ее телевизионное обращение от 23 мая не развеяло "серьезные сомнения относительно того, насколько она свободна в своих действиях и высказываниях".
"Тогда сложилось впечатление, что Юлия не говорила от себя, ее выступление было написано под диктовку, на что указывают факты, о которых мы ранее уже упоминали", — отметил представитель посольства.
"Главное: если, как говорит Виктория, Юлия действительно недавно получила доступ к интернету, значит, до сих пор этого доступа у нее не было, вопреки всем заявлениям британской стороны о ее свободе в общении с внешним миром. Что ж, лучше поздно, чем никогда, и теперь, мы надеемся, у Юлии Скрипаль появляется возможность ознакомиться с российскими оценками произошедшего в Солсбери, включая публикации посольства, узнать, как российская сторона безуспешно пытается получить консульский доступ к ней и ее отцу, добиться от британской стороны возможности убедиться, что их права и интересы не нарушаются", — сказал он.
"Очень рассчитываем услышать ее мнение на этот счет в свободном разговоре, а не записанном под контролем полиции видеообращении. Вновь призываем официальный Лондон соблюдать свои обязательства по международному праву, о необходимости беспрекословного следования, которому здесь так любят заявлять применительно к другим государствам", — отметил он.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.