С рогатки запускают. В Сети высмеяли новые украинские ракеты с веревкой

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли внешний вид новых украинских противотанковых ракет.
"А что за веревочка? С рогатки отправляют, что ли?" — поинтересовался @JhonCon96354752
"И смех и грех — ракета на поводке", — согласились пользователи фейсбука.
"Это ракета на веревке? Наверное, многоразового использования", — пошутили в комментариях.
Некоторые пользователи усомнились в том, что ПТУР были разработаны на Украине.
"Из советских запасов "испытали"?" — поинтересовался @levarie9объяснил @VaVo_rus
В соцсетях неоднократно высмеивали представленное Киевом оружие. Например, в июне пользователи твиттера сравнили нового украинского боевого робота с ползущей табуреткой. Эксперты тоже относятся к украинским разработкам скептически. Так, по мнению специалиста Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Киев далек от массового производства демонстрируемой им техники, а единичные образцы разрабатываются, чтобы показать "развитие" вооруженных сил страны.