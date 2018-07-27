С рогатки запускают. В Сети высмеяли новые украинские ракеты с веревкой

Реакция на события на Украине. Июль 2018 (50)

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли внешний вид новых украинских противотанковых ракет.

Ранее киевское конструкторское бюро "Луч" опубликовало кадры испытаний новых противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар".

"А что за веревочка? С рогатки отправляют, что ли?" — поинтересовался @JhonCon96354752

"И смех и грех — ракета на поводке", — согласились пользователи фейсбука.

"Это ракета на веревке? Наверное, многоразового использования", — пошутили в комментариях.

Некоторые пользователи усомнились в том, что ПТУР были разработаны на Украине.

"Из советских запасов "испытали"?" — поинтересовался @levarie9

"Вряд ли свое "изобретение", у них на складах столько советского осталось, что им еще лет двадцать можно периодически доставать что-то оттуда и представлять как "совершенно новое изобретение", — объяснил @VaVo_rus

В соцсетях неоднократно высмеивали представленное Киевом оружие. Например, в июне пользователи твиттера сравнили нового украинского боевого робота с ползущей табуреткой. Эксперты тоже относятся к украинским разработкам скептически. Так, по мнению специалиста Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Киев далек от массового производства демонстрируемой им техники, а единичные образцы разрабатываются, чтобы показать "развитие" вооруженных сил страны.