В МИД раскритиковали американскую установку на применение силы в космосе

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Установка США на применение силы в космосе не способствует конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, говорится в заявлении российского МИД в связи с одобрением палатой представителей американского конгресса проекта оборонного бюджета.

"Данные усилия — прямое подтверждение того, что Вашингтон не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация. Такие действия американских законодателей отнюдь не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности, а также созданию благоприятной атмосферы в рамках обзорного процесса по дестабилизирующему воздействию на стратегическую стабильность и международную безопасность", — отмечается в заявлении.

Палата представителей США проголосовала в четверг за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета объемом в 716 миллиардов долларов. Законопроект должен теперь утвердить сам сенат. Как ожидается, сенат одобрит его на следующей неделе, после чего документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года. Сроки размещения в космосе перехватчиков не определены, но, по оценке ряда экспертов, речь может идти о ближайшем десятилетии.

В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.