В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Два человека погибли, четверо ранены из-за обстрелов в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.
Кроме того, в результате подрыва на мине в Горловке погибли двое подростков.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.