В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Два человека погибли, четверо ранены из-за обстрелов в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.

"С 20 по 26 июля 2018 года на территории ДНР ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре человека, из которых трое военнослужащих республики, гражданская женщина. С 20 по 26 июля на территории ДНР погибли… два военнослужащих республики", — говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.

Кроме того, в результате подрыва на мине в Горловке погибли двое подростков.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.