Израильской полиции приказали войти в одну из мечетей Храмовой горы

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл — РИА Новости. Израильская полиция после арабских беспорядков блокировала доступ на иерусалимскую Храмовую гору и получила приказ войти в одну из расположенных там мечетей, где укрылись протестующие, сообщили представители правоохранительных органов.

Конфликты вокруг комплекса, почитаемого как третья по значимости святыня ислама, в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.

"После того, как десятки протестующих забаррикадировались в мечети на Храмовой горе, несмотря на призывы полиции выйти, командующий Иерусалимским округом Йорам Халеви приказал полицейским войти в мечеть и выдворить протестующих", — сообщила пресс-служба полиции.

Представитель правоохранительных органов подтвердил РИА Новости, что на время проведения полицейской операции доступ на Храмовую гору закрыт. Израильские полицейские говорят, что конфликт спровоцировали действия арабо-мусульманской молодежи, которые после молитвы по неясной причине применили против них фейерверки.

Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, построенные на руинах древних иудейских храмов. По пятницам туда традиционно стекаются тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.