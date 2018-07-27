В Киеве во время Крестного хода задержали двух националистов

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Украинская полиция задержала двух членов запрещенной в РФ украинской националистической организации "Братство"* на пути следования Крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси, сообщила в пятницу Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала "1+1".

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру. В пятницу в Киеве от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры проходит Большой крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых, организованный Украинской православной церковью.

"Пятеро мужчин шли в голове колонны. Полиция уже на этом этапе окружила группу. У Кабинета министров молодые взобрались на парапет, где часть из них задержали. Предварительно задержаны двое. К провокациям группа прибегнуть не успела", – говорится в сообщении на сайте ТСН.

"Братство"* было основано в 2004 году Дмитрием Корчинским, который в начале 1990-х годов был одним из руководителей запрещенной в РФ украинской правоэкстремистской организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*). В марте 2014 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении граждан Украины, состоявших в рядах УНА-УНСО*, в том числе, Корчинского. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ включил УНА-УНСО* и "Братство"* в список экстремистских организаций.





*Запрещённая в России экстремистская организация