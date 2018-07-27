МИД назвал заявления о договоренностях с Трампом по Косово дезинформацией

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МИД РФ назвал дезинформацией сообщения СМИ о том, что якобы президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки согласился на обсуждавшиеся предложения о признании властями Сербии независимости Косово в обмен на территории.

Как сообщается в комментарии департамента информации и печати МИД России, в ведомстве обратили внимание на материалы в российских СМИ, основанные на публикации косовского издания "Gazeta Express". Издание со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что в ходе саммита РФ и США в Хельсинки американский президент дал согласие на якобы обсуждавшиеся предложения о признании Белградом независимости Косово, если к Сербии отойдут северные территории, где проживают этнические сербы.

"Со всей ответственностью утверждаем, что это – абсолютная дезинформация, как и прочие домыслы, которые в последние дни появлялись в прессе вокруг неких "особых договоренностей", будто бы имевших место в Хельсинки", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась ранее в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В 2008 году албанские административные структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость "республики Косово" от властей в Белграде. Руководство республики, которую в отличие от США не признали Россия, Сербия, Греция, Иран, Израиль, Испания и еще ряд стран, стремится к вступлению в международные организации и Евросоюз.