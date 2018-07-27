МИД назвал заявления о договоренностях с Трампом по Косово дезинформацией

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МИД РФ назвал дезинформацией сообщения СМИ о том, что якобы президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки согласился на обсуждавшиеся предложения о признании властями Сербии независимости Косово в обмен на территории.
"Со всей ответственностью утверждаем, что это – абсолютная дезинформация, как и прочие домыслы, которые в последние дни появлялись в прессе вокруг неких "особых договоренностей", будто бы имевших место в Хельсинки", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В 2008 году албанские административные структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость "республики Косово" от властей в Белграде. Руководство республики, которую в отличие от США не признали Россия, Сербия, Греция, Иран, Израиль, Испания и еще ряд стран, стремится к вступлению в международные организации и Евросоюз.