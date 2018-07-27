ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в декларации БРИКС закреплена новая российская инициатива о создании женского делового альянса, которая была поддержана всеми участниками саммита в ЮАР. © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Путин принял участие во встрече лидеров стран БРИКС

"В (Йоханнесбургской) декларации закреплены российские инициативы о разработке соглашения по информационно-коммуникационным технологиям, создании платформы энергетических исследований и женского делового альянса. Новая российская инициатива — она возникла, честно говоря, спонтанно. Но была активно поддержана всеми участниками сегодняшней встречи", — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита.