В Армении обеспокоены политическим характером преследования экс-президента

ЕРЕВАН, 27 июл — РИА Новости. Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) выразила озабоченность в связи с ходатайством об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна и заявила, что в этом деле заметны признаки политического преследования.

В пятницу суд в Ереване начал рассмотрение ходатайства об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

"РПА выражает озабоченность в связи с уголовным делом в отношении Кочаряна и ходатайством о его аресте. Выдвинутое обвинение оставляет лишь впечатление политического преследования", — говорится в заявлении партии.

В партии также отметили, что возбужденное по политическим мотивам уголовное дело угрожает конституционному строю Армении.

В четверг Специальная следственная служба предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В суд направлено ходатайство о его аресте. Такое же обвинение предъявлено генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, слудившему в 2008 году в ВС Армении. Согласно конституции Армении, президент в течение и после окончания срока своих полномочий не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обусловленные его статусом.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. Кочарян в четверг был допрошен.

Ранее пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщила РИА Новости, что на допрос по указанному делу в четверг также явился генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.