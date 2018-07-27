Пока число стран БРИКС увеличивать не планируется, заявил Путин

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Увеличивать число стран БРИКС пока не планируется, сообщил президент России Владимир Путин.

"Выработаны форматы БРИКС плюс "аутрич". И мы договорились, что будем пока использовать именно эти форматы для того, чтобы расширять зону нашего влияния, вовлекать в орбиты нашей деятельности те государства, которые разделяют принципы и ценности, на основе которых функционирует организация. Увеличивать сейчас формально число членов БРИКС пока мы не планируем, потому что те форматы, которые сложились, показывают свою эффективность", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.