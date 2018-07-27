В метеобюро рассказали о возможном температурном рекорде в Британии

ЛОНДОН, 27 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Погода в Великобритании в пятницу может побить многолетний температурный рекорд, несмотря на ожидающуюся грозу и дожди, сообщает британское метебюро.

По данным синоптиков, в четверг столбик термометра превысил отметку в 35 градусов по Цельсию, побив рекорд июля с 2015 года. Однако в пятницу ожидается дальнейшее повышение температуры до 36-37 градусов.

"Если все условия совпадут, то у нас есть 50-процентный шанс, что мы побьем июльскую рекордную температуру и 20-процентный шанс, что будет достигнут новый рекорд Великобритании за все время", — отметил старший метеоролог британского метебюро Уилл Ланг.

Температурный рекорд за все времена в Британии был зафиксирован в августе 2003 года, когда столбик термометра достиг отметки в 38,5 градусов по шкале Цельсия.

Синоптики прогнозируют во второй половине пятницы сильные грозы и дожди, которые положат конец жаре в Великобритании. Высокая температура в туманном Альбионе держится уже несколько недель подряд.

Благодаря дождям, которые, как ожидается, продолжатся в выходные, температура в воскресенье опустится примерно до 20 градусов. Также метеорологи предупреждают отдыхающих, устремившихся на побережье, сохранять бдительность, так как внезапный шторм может унести их и их плавсредства в открытое море.