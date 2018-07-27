В Марокко задержанного россиянина экстрадируют на родину

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Задержанный в Марокко россиянин будет экстрадирован в РФ, заявил РИА Новости марокканский посол Абделькадер Лешехеб.

Марокканское агентство Hespress сообщило 17 июля со ссылкой на свои источники, что полицейские задержали в международном аэропорту Касабланки российского гражданина, разыскиваемого Интерполом по обвинению в причастности к террористической деятельности.

Задержанный собирался вылететь в ОАЭ. Имя и фамилию арестованного властями Марокко страны СМИ не приводят. Известно только, что ему 48 лет.

"Этот человек разыскивается Россией по линии Интерпола. У Марокко к нему никаких обвинений. Россия потребовала его задержать, его передадут России", — заявил посол.

Точную дату экстрадиции задержанного в РФ посол назвать затруднился.