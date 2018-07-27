В НАТО прокомментировали сопровождение российских Су-24 британскими ВВС

БРЮССЕЛЬ, 27 июл — РИА Новости. В НАТО заявили, что миссия альянса по патрулированию воздушного пространства реагирует на военные и гражданские самолеты, которые приближаются к воздушному пространству союзников, и перенаправили к британским ВВС за дополнительной информацией об инциденте над акваторией Черного моря с сопровождением российских Су-24 британскими истребителями Typhoon, которые были подняты с военной базы в Румынии.

Накануне королевские ВВС заявили, что российские самолеты были замечены вблизи воздушного пространства НАТО над западной акваторией Черного моря. Два британских истребителя были подняты в воздух для сопровождения. В сообщении указывается, что Су-24 не проникали в воздушное пространство альянса.

"Расширенная миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства помогает поддерживать безопасность в Черноморском регионе и демонстрирует единство и решимость НАТО, является ответом на все более сложную обстановку в сфере безопасности. Воздушное патрулирование реагирует на военные и гражданские самолеты, которые не следуют международным правилам полетов и приближаются к воздушному пространству союзников", — заявил в пятницу РИА Новости чиновник НАТО.

За дальнейшими разъяснениями собеседник в альянсе перенаправил к британским ВВС.

Ранее ВВС Великобритании неоднократно поднимали самолеты из состава расквартированных в Румынии сил НАТО для сопровождения российских бортов. В частности, в мае британские истребители сопроводили Ил-20.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты российских Воздушно-космических сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.