Адвокат журналиста Свиридова усомнился в независимости польского суда

ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Независимость польского суда по делу журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова вызывает вопросы, заявил его адвокат Ярослав Хелстовский.
В своем выступлении защитник отметил, что выдворив Свиридова из страны польские власти фактически лишили его возможности защищаться. "Ничего не знает о том, какие были основания для принятия решения. В польской правовой системе есть определенные принципы. Основной принцип — установление фактов. Также есть возможность обжалования", — сказал адвокат.
Хелстовский также заявил, что до сих пор не известно, в чем конкретно обвиняют Свиридова. "До сих пор мы не имеем понятия, что конкретно, какие действия составляют угрозу по мнению Воеводского административного суда. Он (Свиридов) провел в Польше в сумме более 10 лет и в это время ничего незаконного не совершил. Очень трудно догадываться, почему Агентство национальной безопасности и Воеводский административный суд решили, что его присутствие представляет опасность", — сказал адвокат.
По мнению адвоката, в случае Свиридова речь может идти о нарушении польскими властями законодательства Европейского союза, так как вопрос касается статуса долговременного резидента ЕС.
Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.
Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности.