Адвокат журналиста Свиридова усомнился в независимости польского суда

ВАРШАВА, 27 июл — РИА Новости. Независимость польского суда по делу журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова вызывает вопросы, заявил его адвокат Ярослав Хелстовский.

В пятницу Высший административный суд Польши счел законным лишение Свиридова статуса долговременного резидента Европейского союза и внесение его в список лиц, чье пребывание на территории стран Шенгенского соглашения нежелательно.

В своем выступлении защитник отметил, что выдворив Свиридова из страны польские власти фактически лишили его возможности защищаться. "Ничего не знает о том, какие были основания для принятия решения. В польской правовой системе есть определенные принципы. Основной принцип — установление фактов. Также есть возможность обжалования", — сказал адвокат.

Хелстовский также заявил, что до сих пор не известно, в чем конкретно обвиняют Свиридова. "До сих пор мы не имеем понятия, что конкретно, какие действия составляют угрозу по мнению Воеводского административного суда. Он (Свиридов) провел в Польше в сумме более 10 лет и в это время ничего незаконного не совершил. Очень трудно догадываться, почему Агентство национальной безопасности и Воеводский административный суд решили, что его присутствие представляет опасность", — сказал адвокат.

Он отметил, что Воеводский административный суд, вынося решение, пояснил, что ознакомился с доводами польских спецслужб, но не раскрыл их, не позволив стороне истца ответить на обвинения. "Таким образом, мы имеем дело с информацией только с одной стороны. Тогда встает вопрос о независимости суда… Обвиняемый не имеет никакой возможности поставить под сомнения материалы, собранные Агентством внутренней безопасности", — сказал он, добавив, что польские спецслужбы, понимая, что Свиридов не увидит представленные суду материалы, "могли манипулировать ими".

По мнению адвоката, в случае Свиридова речь может идти о нарушении польскими властями законодательства Европейского союза, так как вопрос касается статуса долговременного резидента ЕС.

МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.

История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности.