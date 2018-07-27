В Донецкой области три человека погибли в ДТП

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Горловка-Бахмут в подконтрольной Киеву части Донецкой области Украины, трое погибли, еще семеро были госпитализированы, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По данным правоохранителей, столкновение автомобилей Renault и Opel произошло около 10.00 (совпадает с мск).

"В результате аварии от полученных травм три пассажира Opel погибли. Водители автомобилей и пять других пассажиров доставлены в больницу города Бахмут с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

В последнее время на Украине произошел ряд крупных дорожно-транспортных происшествий с микроавтобусами, в которых пострадали и граждане РФ, Белоруссии и Грузии. После резонансных ДТП полиция устроила проверки автоперевозчиков и решила вернуть контроль за скоростью в дорогах.