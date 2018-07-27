В Гибралтарском проливе спасли более 500 мигрантов

МАДРИД, 27 июл — РИА Новости. Испанская служба спасения на море обнаружила в пятницу более 500 мигрантов, которые пытались на лодках переплыть через Гибралтарский пролив, сообщает ведомство.

В общей сложности с утра пятницы найдены 24 лодки, в которых находились 505 человек.

В минувший четверг Служба спасения на море обнаружила 314 человек в Гибралтарском проливе и 100 человек в море Альборан.

Миграционный поток в Испанию через Средиземное море в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли чуть более 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 27 июля этого года — уже почти 21 тысяча человек, только с начала июля — 5916 человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.