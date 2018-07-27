МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен после встречи лидеров США и России в Хельсинки заявила, что американский президент Дональд Трамп не имеет четкой стратегии в отношении РФ.

"Ясную стратегию американского президента в отношении России после встречи (в Хельсинки. — Прим. ред.) нельзя распознать", — заявила она в интервью журналу Spiegel.

"Проблема Хельсинки в том, что никто действительно не знает, что там обсуждалось и даже каковы договоренности", — добавила глава оборонного ведомства. Фон дер Ляйен отметила, что несмотря на неопределенность высказываний Трампа в Хельсинки, позиция НАТО в отношении РФ остается неизменной. "Мы хотели бы улучшить отношения с Москвой, но это зависит от Кремля", — сказала она.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась ранее в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.