В Татарстане погиб драматург Каюмов, упав в оркестровую яму

УФА, 27 июл — РИА Новости. Известный драматург и актер Гафур Каюмов трагически погиб, упав в оркестровую яму в районном доме культуры, сообщил РИА Новости представитель дома культуры Арского района Татарстана.

"Произошла трагедия. Драматург случайно упал в оркестровую яму и от полученных травм погиб на месте происшествия. Его похороны состоятся завтра на родной земле в Арском районе", — сказал агентству собеседник.

По его данным, Гафуру Каюмову было 59 лет. В 1983 году закончил Казанское театральное училище, работал и в передвижном театре, и в Академическом театре Татарстана. Каюмов сыграл роли в таких спектаклях, как "Галиябану", "Возлюбленная", "Волны подо льдом", "Зулейха" и другие. Его пьесы "Наследие", "Индианка" и "Раскрой глаза, я здесь" ставили в театрах Татарстана и соседнего Башкортостана.