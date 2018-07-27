Китай будет поддерживать другие развивающиеся страны

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Китай и далее будет поддерживать развитие других развивающихся стран, несмотря на то, каким бы сильным КНР ни становилась, заявил китайский председатель Си Цзиньпин.
Он отметил, что Китай будет совместно с другими развивающимися странами работать в интересах общего прогресса и развития.
По словам Си Цзиньпина, необходимо объединять усилия для реализации повестки устойчивого развития ООН до 2030 года, развивать сотрудничество Север-Юг и Юг-Юг.
Как отметил председатель КНР, Китай и страны Африки — добрые братья, партнеры и друзья.
Си Цзиньпин также сказал, что Китай обсудит вопросы сотрудничества с африканскими странами на предстоящем в сентябре форуме по китайско-африканскому сотрудничество. Его темами, как сообщалось ранее, станет взаимовыгодное сотрудничество, совместное строительство связанного более тесными узами китайско-африканского сообщества единой судьбы.