Китай будет поддерживать другие развивающиеся страны

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи лидеров БРИКС в ЮАР

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи лидеров БРИКС в ЮАР

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Китай и далее будет поддерживать развитие других развивающихся стран, несмотря на то, каким бы сильным КНР ни становилась, заявил китайский председатель Си Цзиньпин.

"Каким бы сильным Китай ни становился, мы не забудем о развивающемся мире. Мы и дальше будем поддерживать развитие других развивающихся стран и будем поддерживать партнерство с вами (странами Африки — ред.)", — сказал он встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

Он отметил, что Китай будет совместно с другими развивающимися странами работать в интересах общего прогресса и развития.

По словам Си Цзиньпина, необходимо объединять усилия для реализации повестки устойчивого развития ООН до 2030 года, развивать сотрудничество Север-Юг и Юг-Юг.

Как отметил председатель КНР, Китай и страны Африки — добрые братья, партнеры и друзья.

"Благодаря совместным усилиям всеобъемлющее стратегическое партнерство Китай-Африка продолжает развиваться. Мы создаем всеобъемлющие рамки сотрудничества, которые охватывают целый ряд областей в интересах сотен миллионов людей", — добавил он.

Си Цзиньпин также сказал, что Китай обсудит вопросы сотрудничества с африканскими странами на предстоящем в сентябре форуме по китайско-африканскому сотрудничество. Его темами, как сообщалось ранее, станет взаимовыгодное сотрудничество, совместное строительство связанного более тесными узами китайско-африканского сообщества единой судьбы.