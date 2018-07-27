Сеул приветствует решение Пхеньяна о передаче останков американских солдат

ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Южнокорейское правительство приветствовало передачу США со стороны КНДР останков американских солдат, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов, и надеется на возвращение останков солдат Южной Кореи, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД этой страны.

Как сообщалось ранее, самолет ВВС США доставил в пятницу из КНДР на американскую военную базу в Южной Корее останки 55 военнослужащих. Ранее Пхеньян также использовал передачу останков солдат США в качестве меры по улучшению американо-северокорейских отношений. На этот раз передача останков состоялась по случаю 65-летия окончания Корейской войны.

"Наше правительство очень приветствует передачу Северной Кореей на этот раз останков американских военнослужащих, которые более полувека назад не смогли вернуться в родные места, как гуманную меру, способствующую облегчению боли погибших и их родных", — отмечает южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

МИД Южной Кореи ожидает, что возвращение останков американских военнослужащих из КНДР "внесет вклад в укрепление доверия между двумя сторонами, укрепит усилия по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове".

"В то же время, наше правительство по мере улучшения отношений Юга и Севера планирует и впредь обсуждать с северной стороной возможность совместного поиска и скорейшего возвращения родственникам останков солдат нашей стороны", — подчеркивается в сообщении.