В КНДР назвали условия для дальнейшей денуклеаризации

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. Председатель Корейского национального совета по сотрудничеству и примирению Ким Хон Голь назвал условие для дальнейшей денуклеаризации. По его словам, которые приводит издание South China Morning Post, в Пхеньяне ждут хотя бы частичного снятия санкций.

Он отметил, что ранее в КНДР настаивали на мирном договоре, но сейчас они просят объявить о завершении Корейской войны, и хотят, чтобы это произошло как можно скорее. Только после этого можно будет продвигать процесс денуклеаризации, добавил политик. В Пхеньяне считают, что сделали достаточно уступок и ждут ответных действий.

При этом Ким Хон Голь добавил, что необходимо подключить Пекин к процессу подготовки и переговоров по заявлению об окончании войны. Также, по его словам, Китай должен присоединиться к мирным переговорам, чтобы стабилизировать процесс денуклеаризации.

Кроме того, в Пхеньяне недовольны колебаниями Сеула относительно облегчения экономических санкций и пассивностью в вопросе возобновления межкорейских экономических проектов.

В состоянии войны



После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку они подписали только соглашение о перемирии.

Южная Корея и вовсе тогда отказалась от перемирия, и лишь в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу Соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве.

Впервые о возможности проведения трехсторонней встречи на высшем уровне между США, КНДР и Южной Кореей заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в мае. Тогда рассматривалась вероятность присутствия Мун Чжэ Ина на саммите Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, который прошел 12 июня.

По итогам Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации полуострова.