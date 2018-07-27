Партия "Техрик-е-Инсаф" побеждает на парламентских выборах в Пакистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июл — РИА Новости. Центристская партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) во главе с бывшим капитаном национальной сборной по крикету Имраном Ханом по итогам обработки 92,96% бюллетеней побеждает на парламентских выборах в Пакистане, сообщает в пятницу газета Dawn со ссылкой на официальные данные избиркома.

Согласно этим данным, PTI претендует на 110 из 272 мест в Национальной ассамблее (нижней палате парламента) Пакистана. Следом идет "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) с предварительным результатом в 63 места. На третьей строчке значится левоцентристская "Пакистанская народная партия" (PPP) — 42 места. Независимые кандидаты получат в общей сложности 12 мест.

Ожидается, что судьба еще 19 из 272 мандатов будет официально оглашена в ближайшее время.

Выборы в Национальную ассамблею, а также в региональные законодательные органы Пакистана состоялись в среду. В ближайшее время, после объявления официальных итогов голосования, партии начнут переговоры о создании правящей коалиции, которая впоследствии сформирует новое правительство страны.

Накануне лидер "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан объявил о своей победе на парламентских выборах. В своем обращении к соотечественникам, которое транслировали местные телеканалы, он поблагодарил своих сторонников и обозначил ряд приоритетов своей будущей политики. Среди них — поддержка малоимущих слоев населения, фермерских хозяйств, развитие медицины, образования и других социальных услуг. Говоря о внешнеполитическом курсе, Хан выступил за укрепление сотрудничества Пакистана с соседними странами, прежде всего, с Китаем; указал на важность стабилизации обстановки в Афганистане, заявил о готовности восстановить диалог с главным геополитическим оппонентом Пакистана — Индией, а также развивать с ней полноценные торговые отношения.