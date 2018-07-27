Китай поддерживает усилия по урегулированию на Корейском полуострове

ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Китай поддерживает реализацию достигнутого лидерами КНДР и США консенсуса, а также усилия Пхеньяна с Сеулом по продвижению мирного урегулирования и сотрудничества, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью в ходе визита в Пхеньян.

Кун Сюанью 25-27 июля был с визитом в КНДР, в ходе которого он провел встречу с главой северокорейского МИД Ли Ён Хо,

"Китай поддерживает КНДР и США в реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров двух государств, а также поддерживает Пхеньян и Сеул в их усилиях по продвижению мирного урегулирования и сотрудничества", — заявил дипломат, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что "Китай готов прикладывать совместные усилия со всеми соответствующими сторонами для стимулирования процесса денуклеаризации и создания мирного механизма на Корейском полуострове".

Глава северокорейского МИД отметил, что "ситуация на Корейском полуострове стоит перед лицом новых изменений, КНДР прикладывает все усилия для реализации достигнутых договоренностей с соответствующими сторонами".