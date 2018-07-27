Замглавы МИД Китая встретился с главой внешнеполитического ведомства КНДР

ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью во время визита в Пхеньян 25-27 июля провел встречу с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения и прогресс в процессе урегулирования на Корейском полуострове, говорится в заявлении МИД КНР.

"Заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью встретился в Пхеньяне с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям Китая и КНДР, а также по ситуации на Корейском полуострове", — сообщило ведомство.

Китайский дипломат отметил, что "защита, укрепление и развитие отношений с КНДР остается неизменным политическим курсом Китая, Пекин готов усиливать двусторонние дипломатические контакты, реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, стимулировать поступательное развитие двусторонних отношений".

Глава северокорейского МИД отметил, что Пхеньян привержен развитию двусторонних отношений с КНР, готов продвигать укрепление двусторонних связей.

Ранее о поездке замминистра китайского МИД в КНДР сообщало агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.