Потомок Рокфеллера фигурирует в "деле Бутиной", сообщили СМИ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американец, упоминающийся в деле российской гражданки Марии Бутиной, которой в США предъявили обвинения, связанные со шпионажем, является представителем семьи Рокфеллеров, передает агентство Блумберг.

В материалах прокуратуры по делу Бутиной фигурировали два неназванных гражданина США, причем один из них был бойфрендом девушки. На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что, предположительно, речь идет о политическом консультанте Республиканской партии Поле Эриксоне.

Как сообщает Блумберг, вторым американцем, вероятно, является 68-летний Джордж Д. О'Нил, праправнук основателя легендарного клана Джона Д. Рокфеллера-старшего.

По данным агентства, в феврале 2017 года О'Нил организовал частный обед для российской делегации, прибывшей в Вашингтон для участия в Национальном молитвенном завтраке. На приеме также присутствовали Бутина и Эриксен. Отмечается, что сроки приема совпадают с упомянутым в докладе прокуратуры мероприятием, организатор которого проходит в деле Бутиной, как "персона номер два".

Сам О'Нил еще в прошлом году заявлял, что устроил обед для поддержки конструктивного диалога с Россией и борьбы с русофобией.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.