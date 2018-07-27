КНДР передала США останки солдат, павших во время Корейской войны

ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. КНДР в пятницу передала США останки американских солдат, погибших во время Корейской войны, говорится в сообщении Белого дома.

"Самолет С-17 ВВС США с останками павших военнослужащих вылетел из Вонсана, Северная Корея… С-17 перевозит останки на авиабазу Осан, где 1 августа состоится официальная церемония репатриации", — говорится в документе.

На встрече в Сингапуре 12 июня лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о поиске останков американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Корейской войны. В совместном документе по итогам встречи говорится, что стороны "привержены поиску останков военнопленных и пропавших без вести, в том числе скорейшего возвращения уже идентифицированных".

Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет около 36,6 тысяч человек. Останки около пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Южная Корея и вовсе тогда отказалась подписывать соглашение о перемирии, и лишь в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу Соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве.