Делегация словацких депутатов посетит Крым

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Делегация из 20 словацких депутатов и бизнесменов посетит Крым с 1 по 4 августа, заявил председатель Национального совета Словакии Андрей Данко газете "Известия".

Данко отметил, "что поддерживает визит словацкой делегации на полуостров, который состоится с 1 по 4 августа". Политик также раскритиковал поведение украинского посла в Словакии Юрия Мушки, который ранее высказывался против поездки депутатской группы.

Как поясняется издание, словацкая делегация из двух десятков человек, в число которых входят депутаты и крупные бизнесмены, посетит российский полуостров с деловым визитом, что вызвало недовольство украинского диппредставительства в Братиславе, которое заявило о недопустимости подобных поездок. В свою очередь отмечается, что в МИД Словакии не намерены препятствовать делегатам в посещении Крыма.

"Это частная поездка, и мы не представляем, каким образом мы вообще имели бы право что-то такое запрещать", — сказали газете в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Депутат Национального совета Петр Марчек, который возглавит группу, рассказал изданию, что цель делегации — "ознакомиться с ситуацией в регионе и наладить отношения с Крымом".

Крым стал российским после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Во время голосования более 95 процентов жителей республики высказались за вхождение в состав России. Москва неоднократно заявляла, что возвращение Крыма прошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>