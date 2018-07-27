Израильтянин скончался от ран после теракта на Западном берегу реки Иордан

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (335)

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл — РИА Новости. Врачи констатировали смерть одного из трех израильтян, получивших ножевые ранения при нападении палестинца на Западном берегу реки Иордан, передает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Сам 17-летний нападавший, который накануне вечером проник в еврейское поселение Адам к северу от Иерусалима, был убит ответным огнем.

"Мужчина 31 года скончался в больнице от полученных ранений", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в тяжелом, но стабильном состоянии госпитализирован еще один пострадавший, третий поселенец, нейтрализовавший террориста, получил в схватке легкие ранения.

К месту происшествия стянуты крупные армейские силы, которые прочесывают местность в поисках возможных сообщников палестинца, в котором опознали жителя близлежащей деревни Хобар.

Нападение возобновило после длительного затишья на Западном берегу череду из сотен арабских атак, жертвами которых с осени 2015 года стали более 50 израильтян и иностранцев.

В Израиле такие нападения с применением холодного и огнестрельного оружия или тактики автомобильных таранов обычно признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений.