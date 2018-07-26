Юлия Скрипаль связалась с сестрой и сказала, что у отца "все хорошо"

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что ее двоюродная сестра Юлия, пострадавшая в результате инцидента в британском Солсбери, позвонила ей и рассказала, что у отца "все хорошо".
"Вы не представляете, как она (бабушка – ред.) обрадовалась, когда узнала, что у Сергея все хорошо, тем более не из моих уст, а из уст Юлии, прямо праздник на душе был", — заявила Виктория.
По ее словам, Юлия рассказала, что у отца в горле установлена трахеостома, которую скоро уберут. Из-за нее бывший офицер ГРУ не может говорить. "Он очень хочет позвонить маме", — отметила Скрипаль.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.