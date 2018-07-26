На Украине похвастались новыми противотанковыми управляемыми ракетами

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. На Украине провели испытания противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар". Соответствующее сообщение опубликовано на странице производителя вооружений Киевского конструкторского бюро "Луч" в Facebook.

Украинские военные выбрали несколько ракет из партии, которая готова для передачи ВСУ. Испытания проходили в условиях приближенных к боевым.

В сообщении утверждается, что испытания прошли успешно.

Украинские военные периодически сообщают об испытаниях новых вооружений, однако на самом деле в оборонной промышленности страны есть серьезные проблемы. Так, в этом месяце во время учений ВСУ в Ровенской области из-за взрыва миномета "Молот" погибли трое военных. Еще девять человек получили ранения. По мнению экспертов причиной происшествия стал ряд нарушений во время испытаний миномета. Также отмечается, что мины использовавшиеся во время стрельб, были просрочены.

Украинская военная техника не пользуется популярностью и у зарубежных партнеров. В начале 2014 года Ирак вернул сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт с Киевом на их поставку. Из 88 машин, полученных заказчиком, удалось завести только 56. Из них лишь 34 вообще сдвинулись с места. В феврале стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21 из-за неисправностей. Кроме того, заказчик потребует замены поставленной техники и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов.