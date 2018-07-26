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Глава МВД Британии поддержал разрешение на лекарства с каннабисом

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© AFP 2018 / Ben StansallСаджид Джавид. Архивное фотоСаджид Джавид. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall

ЛОНДОН, 26 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские врачи-специалисты к концу 2018 года смогут выписывать пациентам содержащие каннабис лекарства после того, как соответствующее решение примет правительство Соединенного Королевства, заявил глава МВД страны Саджид Джавид, поддержав таким образом доклады двух групп экспертов, сделавших вывод о необходимости изменений в подходе к таким лекарствам.

Ольборг, Дания
© C.F. Møller Landscape
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МВД Великобритании поручило экспертами изучить терапевтический эффект марихуаны 19 июня, после того как разразился политический скандал вокруг страдающего тяжелой формой эпилепсии 12-летнего подростка Билли Колдвелла. В начале июня сотрудники МВД конфисковали у родителей мальчика запасы масла конопли, которое врачи рекомендовали использовать для облегчения приступов. В результате мальчик попал в больницу в критическом состоянии после нескольких тяжелых приступов болезни. История попала в СМИ, в результате чего под давлением общественности и правозащитных организация глава МВД Саджид Джавид вынужден был выдать специальное разрешение на использование масла сроком на 20 дней.

"Недавние случаи, при которых возник риск для детей, убедили меня в том, что наша позиция относительно содержащих каннабис лекарств была неудовлетворительной. Поэтому мы начали исследование и учредили экспертную группу для исследования возможностей применения таких средств в исключительных случаях. Следуя советам двух групп независимых экспертов, я принял решение о пересмотре правил использования медицинских препаратов с содержанием каннабиса. Это означает, что они станут доступны по рецептам врачей", — говорится в письменном заявлении главы МВД.

Официальный флаг с изображением листа конопли у здания волостного управления Канепи, Эстония. 13 июля 2018
© Фото : Kanepi vald
В Эстонии официально подняли флаг с изображением конопли
Исследование состояло из двух частей. Первую часть готовила группа экспертов под руководством советника правительства по вопросам медицины профессора Салли Дэвис, которые искали свидетельства положительного влияния марихуаны на людей, страдающих определенными заболеваниями. Вторую часть выполнили специалисты Организации по борьбе со злоупотреблением лекарственными средствами — надзорного органа, которые решали вопрос об изменении классификации каннабиса как наркотика. Исследователи этой группы анализировали баланс между вредом, наносимым наркотиками, и необходимостью применения каннабиса в медицинских целях.

В начале июля Дэвис опубликовала свой доклад, в котором отмечается, что существуют "убедительные доказательства" того, что каннабис может помогать пациентам, страдающим хроническими болями, рассеянным склерозом, а также тем, кто страдает от вызванных химиотерапией тошноты и рвоты. Также Дэвис отмечает, что "есть некоторые свидетельства" того, что каннабис может помогать пациентам с апноэ и фибромиалгией.

Исследование совета Организации по борьбе со злоупотреблением лекарственными средствами началось 3 июля. В пятницу совет принял решение разрешить использование части таких лекарств в некоторых случаях.

Партия кокаина, задржанная немецкой таможней
© AP Photo / dpa/ Axel Heimken
Враг моего врага. Исламисты и наркобароны объединяются против ЕС
В июне бывший лидер консерваторов и глава МИД Великобритании в 2010–2014 годах Уильям Хейг призвал правительство к полной легализации марихуаны и разрешению ее использования не только в медицинских целях. По словам экс-министра, "война с каннабисом" полностью проиграна и борьба с ним является "устаревшей практикой". Представитель премьера Британии заявил в ответ на это предложение, что у правительства нет намерения пересматривать классификацию каннабиса, который по-прежнему будет считаться в Британии наркотиком.

Ранее глава минздрава Великобритании заявил, что действующие законы, связанные с оборотом марихуаны, не соответствуют реалиям и должны быть актуализированы. Вместе с тем, премьер Тереза Мэй возразила, что пересмотр может касаться только отдельных случаев использования наркотика по медицинским показателям, но не полной легализации марихуаны.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Stirliz Stirliz
Теперь всё понятно... с ними.
21:23
26.07.2018
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