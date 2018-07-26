Глава МВД Британии поддержал разрешение на лекарства с каннабисом

ЛОНДОН, 26 июл — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские врачи-специалисты к концу 2018 года смогут выписывать пациентам содержащие каннабис лекарства после того, как соответствующее решение примет правительство Соединенного Королевства, заявил глава МВД страны Саджид Джавид, поддержав таким образом доклады двух групп экспертов, сделавших вывод о необходимости изменений в подходе к таким лекарствам.
"Недавние случаи, при которых возник риск для детей, убедили меня в том, что наша позиция относительно содержащих каннабис лекарств была неудовлетворительной. Поэтому мы начали исследование и учредили экспертную группу для исследования возможностей применения таких средств в исключительных случаях. Следуя советам двух групп независимых экспертов, я принял решение о пересмотре правил использования медицинских препаратов с содержанием каннабиса. Это означает, что они станут доступны по рецептам врачей", — говорится в письменном заявлении главы МВД.
В начале июля Дэвис опубликовала свой доклад, в котором отмечается, что существуют "убедительные доказательства" того, что каннабис может помогать пациентам, страдающим хроническими болями, рассеянным склерозом, а также тем, кто страдает от вызванных химиотерапией тошноты и рвоты. Также Дэвис отмечает, что "есть некоторые свидетельства" того, что каннабис может помогать пациентам с апноэ и фибромиалгией.
Исследование совета Организации по борьбе со злоупотреблением лекарственными средствами началось 3 июля. В пятницу совет принял решение разрешить использование части таких лекарств в некоторых случаях.
Ранее глава минздрава Великобритании заявил, что действующие законы, связанные с оборотом марихуаны, не соответствуют реалиям и должны быть актуализированы. Вместе с тем, премьер Тереза Мэй возразила, что пересмотр может касаться только отдельных случаев использования наркотика по медицинским показателям, но не полной легализации марихуаны.