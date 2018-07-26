Сандерс рассказала о бюджете с мерами против "российской агрессии"

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Белый дом приветствует оборонный бюджет с мерами против "российской агрессии", который проходит сейчас утверждение в конгрессе, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Палата представителей США проголосовала в четверг за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета объемом в 716 миллиардов долларов, далее бюджет должен одобрить сам сенат и подписать президент. Как ожидается, сенат одобрит оборонный бюджет на следующей неделе, после чего он поступит на подпись Дональду Трампу.

"Оборонный бюджет на 2019 финансовый год… поддерживает Европейскую инициативу сдерживания (России), укрепляет позиции Соединенных Штатов в Европе и позиции европейских союзников против угрозы российской агрессии", — говорится в заявлении Сандерс.

По ее словам, бюджет соответствует ключевым компонентам стратегии национальной безопасности, которая предусматривает "реализм при соблюдении принципов в эпоху конкуренции великих держав".

Кроме того, добавила она, Белый дом доволен повышением зарплат военных, заложенными в бюджет мерами в области ядерного оружия и борьбы с терроризмом и предусмотренным сотрудничеством с Израилем, включая совместную разработку ракетных систем. Кроме того, Белый дом одобрил пересмотр в документе роли комитета по иностранным инвестициям, который оценивает риски инвестиций для национальной безопасности США.

В оборонном бюджете содержится ряд мер по "сдерживанию России", включая финансирование операций НАТО в Европе, военную помощь Украине, запрет на сотрудничество Пентагона с российским Минобороны и финансирование разработки компактных ядерных боезарядов.