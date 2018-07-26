"Это просто позор": Пашиняна взбесили новые случаи взяточничества в армии

ЕРЕВАН, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал быть бескомпромиссным в отношении коррупционеров в армии. Об этом, как сообщает Sputnik Армения, он заявил на заседании правительства.

"Это просто позор, когда в такой стране как наша, имеют место быть подобные случаи взяточничества", — отметил глава кабинета министров.

В частности Пашинян имел ввиду дачу взяток для отсрочки от службы в армии во время летнего призыва. Самым возмутительным премьер назвал наглость взяточников, которые на фоне продолжающейся борьбы и многочисленных политических заявлений продолжают "черные дела".

"Не понимаю, люди думают, что мы шутим? После стольких заявлений на самом высшем уровне люди все равно продолжают давать и брать взятки. А потом когда их ловят с поличным, вопрошают "а что же случилось?" А случилось то, что должно было случиться!", — в сердцах воскликнул Пашинян.

После смены власти в Армении ведется масштабная кампания по борьбе с коррупцией. СНБ задержала и провела обыски в домах ряда военных и политических деятелей. В их числе: братья третьего президента Сержа Саргсяна — Левон и Александр, а также скандально известный генерал Манвел Григорян.