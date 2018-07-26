Главу отделения "Союза русских Литвы" обсыпали мукой на митинге

ВИЛЬНЮС, 26 июл — РИА Новости. На митинге в Клайпеде члена местного городского совета, главу отделения "Союза русских Литвы" Вячеслава Титова обсыпали мукой, сообщает Sputnik Литва.
Кадры инцидента опубликованы на YouTube.
Акцию в поддержку депутата организовали местные жители после того, как мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас призвал объявить импичмент Титову за его слова о том, что командир "лесных братьев" Адольфас Раманаускас (Ванагас) может быть причастен к гибели тысяч простых литовцев.
Среди собравшихся оказались и противники депутата. Когда политик появился перед толпой, один из них бросил в него горсть муки. Другие поддержали этот выпад криками "Стыдно!". Некоторые пришли на митинг с требованиями выгнать политика из Литвы.
Сторонники Титова потребовали от властей не ограничивать свободу слова.
После инцидента депутат заявил перед митингующими, что всегда должно быть место для дискуссии, и выразил сожаление, что часть общества не может принять альтернативное мнение. Титов отметил, что неправильно, когда за оглашением исторических фактов стоит прокурор, а не историки.
Ранее во время заседания комитета экономики и финансов депутат заявил, что Раманаускас (Ванагас) мог быть причастен к убийству восьми тысяч мирных жителей. Политик предложил изучить действия "партизана" после того, как мэрия Клайпеды предложила установить мемориальную табличку на здании педагогического института, где учился Раманаускас.
Позднее на своей странице в Facebook депутат опубликовал копии документов, подтверждающих причастность командира "лесных братьев" к убийствам литовцев. Титов также подчеркнул, что ожидал спокойной дискуссии, а не возбуждения против него уголовного дела.
В Литве "партизанами" считают и "лесных братьев" — националистически настроенные вооруженные движения, действовавшие на территории страны в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. "Лесные братья" были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников.