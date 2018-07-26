ЛНР приостановит работу КПП "Станица Луганская" в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика в пятницу приостановит пропуск людей на подконтрольную Киеву территорию на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

Ранее пресс-центр операции Объединенных сил Украины заявил, что единственный КПП между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР на Станице Луганской в пятницу временно прекратит пропуск людей из-за мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов.

"Служба пограничной охраны МГБ ЛНР приостановит пропуск граждан на временно оккупированную Украиной территорию Луганщины в районе Станицы Луганской 27 июля с 09.00 до 11.00 (совпадает с мск) в связи прекращением пропуска людей на территорию ЛНР военными Украины", — сообщили в пресс-службе.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Движение транспорта на данном участке нет, пешеходы пересекают линию соприкосновения по деревянной конструкции.