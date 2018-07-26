Россия заявила протест США из-за давления, оказываемого на Бутину

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. МИД России заявил протест Вашингтону в связи с психологическим давлением на Марию Бутину, сообщил представитель ведомства Артем Кожин.

"Госдепартаменту США заявлен решительный протест в связи с предпринятыми против нее (Бутиной. — Прим. ред.) действиями, включая жесточайшее психологическое давление", — сказал он на брифинге.

Кожин напомнил о восьмичасовом обыске при аресте россиянки, "когда ворвавшиеся в арендованную квартиру агенты ФБР, вооруженные автоматами, в буквальном смысле ломали мебель, перетряхивали и даже рвали вещи, вскрывали полы и стены".

Дипломат также подчеркнул, что, несмотря на полное отсутствие доказательств вины, Бутиной отказано в освобождении.

Дело Марии Бутиной

Россиянку задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом.

Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

В Москве обвинения назвали надуманными. Адвокат Бутиной отметил, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "Международные отношения".