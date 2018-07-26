ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Представители Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу должны присутствовать на заседаниях в полном составе, встречи с участием лишь одного из них заканчиваются безрезультатно, заявила в четверг журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и четырех ее подгрупп прошла в Минске в среду. По ее итогам представитель самопровозглашенной ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что гуманитарная подгруппа была вынуждена временно прервать работу из-за поведения представителя Киева Ирины Геращенко. По словам Кобцевой, Геращенко оскорбила Морозову, при этом сама Геращенко утверждает, что ее хотят отстранить от переговоров по Донбассу.

Как заявила Морозова, заседание подгруппы в среду было сорвано представителем Киева "ввиду ее некорректного, вызывающего поведения и безосновательного ухода во время переговоров". Омбудсмен ДНР отметила, что обсудить удалось лишь один вопрос повестки дня — декларацию об осуждении любых форм пыток в отношении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе.

"Позиция украинской стороны неизменна: они категорично отказываются подписать декларацию. Мы заявляем о приверженности республики к выполнению минских соглашений, а именно к проведению обмена "всех установленных на всех установленных". В вопросе поиска лиц, пропавших без вести, с нашей стороны также нет препятствий", — говорится в заявлении Морозовой, распространенном ее пресс-службой.

Морозова также сообщила, что ДНР считает необходимым присутствие на заседаниях подгруппы всех полномочных лиц, "поскольку все встречи с участием лишь одного представителя Украины заканчиваются безрезультатно".

"Если мы хотим прийти к конкретным решениям, то мы настаиваем на том, чтобы украинская сторона на заседаниях гуманитарной подгруппы была представлена в полном составе", — подчеркнула она.