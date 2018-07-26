Пушков высмеял сообщения о "чипе" в подаренном Путиным Трампу мяче

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что в мяче, который президент России Владимир Путин подарил Дональду Трампу, находится "жучок".

"В футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор (Линдси) Грэм, а невинный чип от производителя — фирмы "Адидас". Более того: о наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России. Много шума из ничего", — написал Пушков в Twitter.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм посоветовал проверить подарок президента России на предмет наличия в нем "жучков". Он также заявил, что мяч не стоит хранить в Белом доме.

Компания Adidas объяснила, что все мячи для чемпионата мира изготовлены с применением технологии Near Field Communication. В них встроены крошечные чипы. Благодаря приложению, установленному на смартфон, после считывания чипа можно получить доступ к контенту, связанному с мундиалем. При этом перепрограммировать чип невозможно, отмечают в компании.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что мяч прошел стандартную для всех подарков президенту США процедуру проверки службой безопасности. По ее словам, этот вопрос можно считать закрытым.