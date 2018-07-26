РФ выступает за постепенное смягчение санкций против КНДР, заявил Небензя

АРТЕК (Крым), 26 июл — РИА Новости. Россия выступает за постепенное смягчение санкций в отношении КНДР, но это не вопрос сегодняшнего дня, сказал журналистам постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе ООН Василий Небензя.
Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР за проведение ядерных и ракетных испытаний. США также ввели целый ряд односторонних санкций, которые распространяются и на третьих лиц, нарушающих международные запреты на сотрудничество с Северной Кореей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что наметившийся диалог о пошаговом снятии санкций с Северной Кореи в случае денуклеаризации заслуживает поощрения, Россия намерена озвучить это в ООН.