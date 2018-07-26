Климкин рассказал о своем желании увидеть Крым под украинским флагом

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины прокомментировал "Крымскую декларацию" Госдепартамента США и призвал Белый дом усилить давление на Россию. Соответствующую запись он опубликовал в Twitter.

Глава украинского МИД в своем посте рассказал, что, по его мнению, Соединенные Штаты должны и не должны делать.

"После этой декларации США должны укрепить усилия и давить на Россию. О балтийском сценарии, который длился полвека, они не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!" — написал Климкин в микроблоге.

Министр неслучайно вспомнил о "балтийском сценарии". Опубликованная накануне "Крымская декларация", в которой провозглашается непризнание полуострова российским, — не первый подобный документ американского внешнеполитического ведомства. Так, в 1940 году Госдеп выпустил декларацию Уэллеса, закрепляющую отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частью СССР. Однако дальше "декларирования" дело не зашло — документ действовал более полувека до распада СССР.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

В Кремле не раз указывали на то, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как отметил Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".