Небензя рассказал, что Трамп интересуется деятельностью ООН

АРТЕК (Крым), 26 июл — РИА Новости. Интерес президента США Дональда Трампа к деятельности ООН и Совета Безопасности растет, он с уважением относится к организации, рассказал участникам детской ассамблеи ООН в "Артеке" постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Детская ассамблея ООН открылась в четверг в международном детском центре "Артек", в ней принимают участие более 200 детей из 63 стран.

"Признаюсь, президент Трамп с уважением относится к ООН, к Совету Безопасности. Он дважды приглашал Совет безопасности к себе в гости и вел с нами беседы. Мы обсуждали серьезные проблемы, он принимал в них активное участие. Моя коллега Ники Хэйли (постпред США при ООН. — Прим. ред.) утверждает, что президент Трамп занимается, его знания об ООН повышаются, он интересуется активно тем, что там происходит ", — сказал Небензя, выступая перед участниками ассамблеи.