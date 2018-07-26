Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг работы российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские парламентарии рассчитывают на здравый смысл коллег в Страсбурге, не хотят терять площадку ПАСЕ, но не могут оставаться "мальчиками для битья", заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы надеемся на здравый смысл страсбургских коллег, мы не хотим терять эту площадку, я не хочу терять эту площадку, я много лет отдал ПАСЕ… Но мы не можем дальше быть "мальчиками для битья" за свои собственные денежки", — заявил Слуцкий на пресс-конференции в четверг.

По его мнению, структурам Совета Европы, комитету министров СЕ и, в первую очередь, Парламентской Ассамблее следует определиться в вопросе дальнейшего сотрудничества между Страсбургом и Москвой.

"Надеюсь, что решение, которое примет ПАСЕ осенью, будет конструктивное. Осталось ждать немного", — добавил парламентарий.

Он уточнил, что сейчас завершил работу специальный комитет бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Конечно, рекомендации даны, но сумеют ли они пройти через бюро ПАСЕ, через комитет по регламенту – это вопрос пока подвешенный. Но времени остается мало, мы уже в ближайшие месяц-два все будем знать", — добавил Слуцкий.

Депутат отметил, что остается одна сессия ассамблеи до января. "Не будет в регламенте изменений, значит мы не будем подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2019 году. Соответственно, с большой вероятностью, если не будет другого решения руководства страны, мы задержим свой взнос", — сказал глава международного комитета.

По его оценке, средств, которые на сегодня есть у Совета Европы, хватит примерно до весны будущего года.

На апрельской сессии 2014 года из-за ситуации с Крымом российская делегация была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участия в уставных органах Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ). В следующем году ПАСЕ, рассмотрев несколько раз вопрос, санкции в отношении РФ не отменила и добавила в них новые пункты. Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила присутствовать на сессиях. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации делегации документы.

Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагали закрепить в Уставе ПАСЕ невозможность применения санкций в отношении делегаций. Однако до сих пор эти предложения так и не были рассмотрены в Ассамблее.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий Ассамблеи — постоянной, "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд впервые заявил о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить.