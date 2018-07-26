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В мире

Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг работы российской делегации в ПАСЕ

(обновлено: 16:04 26.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фотоПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские парламентарии рассчитывают на здравый смысл коллег в Страсбурге, не хотят терять площадку ПАСЕ, но не могут оставаться "мальчиками для битья", заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПАСЕ игнорирует все замечания со стороны России, заявили в МИД
"Мы надеемся на здравый смысл страсбургских коллег, мы не хотим терять эту площадку, я не хочу терять эту площадку, я много лет отдал ПАСЕ… Но мы не можем дальше быть "мальчиками для битья" за свои собственные денежки", — заявил Слуцкий на пресс-конференции в четверг.

По его мнению, структурам Совета Европы, комитету министров СЕ и, в первую очередь, Парламентской Ассамблее следует определиться в вопросе дальнейшего сотрудничества между Страсбургом и Москвой.

"Надеюсь, что решение, которое примет ПАСЕ осенью, будет конструктивное. Осталось ждать немного", — добавил парламентарий.

Он уточнил, что сейчас завершил работу специальный комитет бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Конечно, рекомендации даны, но сумеют ли они пройти через бюро ПАСЕ, через комитет по регламенту – это вопрос пока подвешенный. Но времени остается мало, мы уже в ближайшие месяц-два все будем знать", — добавил Слуцкий.

Депутат отметил, что остается одна сессия ассамблеи до января. "Не будет в регламенте изменений, значит мы не будем подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2019 году. Соответственно, с большой вероятностью, если не будет другого решения руководства страны, мы задержим свой взнос", — сказал глава международного комитета.

По его оценке, средств, которые на сегодня есть у Совета Европы, хватит примерно до весны будущего года.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2018 / Frederick Florin
Противостояние России и ПАСЕ: лед тронулся?
На апрельской сессии 2014 года из-за ситуации с Крымом российская делегация была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участия в уставных органах Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ). В следующем году ПАСЕ, рассмотрев несколько раз вопрос, санкции в отношении РФ не отменила и добавила в них новые пункты. Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила присутствовать на сессиях. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации делегации документы.

Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагали закрепить в Уставе ПАСЕ невозможность применения санкций в отношении делегаций. Однако до сих пор эти предложения так и не были рассмотрены в Ассамблее.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий Ассамблеи — постоянной, "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд впервые заявил о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Stirliz Stirliz
Да просто не надо ничего бояться! Всё элементарно - будут восстановлены полные права - останемся членами и будем платить. Не будут - СПОКОЙНО и без сожалений и колебаний выйдем. Всё, точка.
15:27
26.07.2018
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