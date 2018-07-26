Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг работы российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские парламентарии рассчитывают на здравый смысл коллег в Страсбурге, не хотят терять площадку ПАСЕ, но не могут оставаться "мальчиками для битья", заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
По его мнению, структурам Совета Европы, комитету министров СЕ и, в первую очередь, Парламентской Ассамблее следует определиться в вопросе дальнейшего сотрудничества между Страсбургом и Москвой.
"Надеюсь, что решение, которое примет ПАСЕ осенью, будет конструктивное. Осталось ждать немного", — добавил парламентарий.
Он уточнил, что сейчас завершил работу специальный комитет бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Конечно, рекомендации даны, но сумеют ли они пройти через бюро ПАСЕ, через комитет по регламенту – это вопрос пока подвешенный. Но времени остается мало, мы уже в ближайшие месяц-два все будем знать", — добавил Слуцкий.
Депутат отметил, что остается одна сессия ассамблеи до января. "Не будет в регламенте изменений, значит мы не будем подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2019 году. Соответственно, с большой вероятностью, если не будет другого решения руководства страны, мы задержим свой взнос", — сказал глава международного комитета.
По его оценке, средств, которые на сегодня есть у Совета Европы, хватит примерно до весны будущего года.
Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагали закрепить в Уставе ПАСЕ невозможность применения санкций в отношении делегаций. Однако до сих пор эти предложения так и не были рассмотрены в Ассамблее.
В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий Ассамблеи — постоянной, "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд впервые заявил о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить.