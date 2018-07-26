В ЛНР заявили о занятии ВСУ территории действующей школы в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Украинские силовики заняли часть здания действующей школы в Донбассе, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"В населенном пункте Широкий Станично-Луганского района одно из подразделений 59 бригады ВСУ заняло часть здания школы и использует его для размещения личного состава", — заявил Осадчий.

По данным Народной милиции, на территории школы находятся два грузовика "Урал" и одна БМП. Как заявил Осадчий, школа является действующей и 1 сентября готовится принять учеников. Также в районе населенного пункта Новоайдар на территории одного из аграрных предприятий размещены несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" и пять грузовых автомобилей с боекомплектом для этих систем, добавил Осадчий.

"Реактивные снаряды имеют маркировку кассетных боеприпасов. Использование таких снарядов запрещено Международной конвенцией по кассетным боеприпасам, подписанной 112-ю странами 3 декабря 2008 года в Осло. Мы призываем международные организации обратить внимание на намеренное игнорирование украинской стороной норм международного гуманитарного права", — сказал начальник пресс-службы Народной милиции.