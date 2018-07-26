В Киеве в кафе произошла стрельба

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел в кафе в центре Киева, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"По словам администрации и посетителей заведения, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов… Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Сообщение о стрельбе поступило около 12.00 мск. Когда полицейские прибыли на место происшествия, все участники конфликтной ситуации уже сбежали из заведения.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия эксперты нашли две стреляные гильзы и предмет, похожий на пистолет.

Правоохранители опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".