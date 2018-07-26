В литовском сейме испугались "Яндекс.Такси"

ВИЛЬНЮС, 26 июл — РИА Новости. Депутат консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис заявил, что деятельность российской компании "Яндекс.Такси" может угрожать национальной безопасности республики, сообщает Sputnik Литва.

По утверждению Ажубалиса, Россия стремится расширить влияние, в том числе с помощью бизнеса. Ситуация становится еще более серьезной, так как современные мобильные технологии могут легко собирать конфиденциальную информацию о пассажирах, в частности об их маршрутах и времени поездки.

"Услуги такси также могут быть использованы для идентификации настроений и установок пассажиров. Любая информация в контексте гибридной войны о состоянии граждан может быть полезна агрессору, поэтому инвестиции России в Литву, конечно, должны быть оценены с точки зрения национальной безопасности", — сказал Ажубалис.

По словам политика, он обратился к директору Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюсу Яунишкису с просьбой изучить деятельность компании. Ажубалис поинтересовался у Яунишкиса, знало ли ведомство заранее о начале работы сервиса в Литве и оценило ли потенциальные угрозы со стороны "Яндекс.Такси" для безопасности республики и ее граждан. Кроме того, Ажубалис спросил, как глава ДГБ собирается бороться с потенциальными рисками.

Ранее сообщалось, что российский сервис "Яндекс.Такси" планирует начать работу в Литве в конце июля. В этом году компания запустилась в Эстонии и Латвии.

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