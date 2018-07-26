Музыкант Эд Ширан завел в Instagram аккаунт для своих котов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Известный британский музыкант Эд Ширан зарегистрировал для своих котов отдельный аккаунт в Instagram.
"Мои коты завели собственный Instagram, умные котики. Вы можете следить за каждым их днем в аккаунте thewibbles", — написал Ширан на своей странице в соцсети под фотографией Дорито и Калиппо.
Так, страницу в Instagram бульдога Леди Гаги по кличке Мисс Азия читают почти четверть миллиона человек. Исполнительница Майли Сайрус и модельер Марк Джейкобс также ведут страницы своих любимцев в социальных сетях.