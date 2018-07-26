В Белоруссии супруги и двое детей погибли в ДТП с грузовиком

МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Супруги с двумя маленькими детьми погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Каменецком районе Белоруссии, сообщило в четверг управление Следственного комитета (СК) по Брестской области.

ДТП произошло утром в четверг, столкнулись грузовик МАЗ и микроавтобус Renault, которым управлял житель Бреста 1986 года рождения. В салоне также находились его жена и двое сыновей.

"Пассажиры Renault — супруга водителя и их сын 2015 года рождения — погибли на месте происшествия. Еще один ребенок, мальчик 2013 года рождения, скончался во время оказания неотложной медицинской помощи. Водитель Renault в тяжелом состоянии был доставлен в учреждение здравоохранения, где спустя некоторое время скончался. Водитель автомобиля МАЗ не пострадал", — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что один из детей находился в детском кресле, а второй — на руках у матери, которая была пристегнута ремнем безопасности.

Управление СК по Брестской области возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".